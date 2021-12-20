Жуковский район, Калужская область, 20 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области организовала проверку по факту несчастного случая на производстве в селе Тарутино Жуковского района, в результате которого погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в надзорном ведомстве.

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Предварительно установлено, что 20 декабря около 09:45, в колхозе им. Гурьянова села Тарутино Жуковского района два работника колхоза при ремонте погрузчика были придавлены его стрелой. В результате несчастного случая мужчины погибли.

Прокурор района выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.