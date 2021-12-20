Хабаровск, , 11:41 — REGNUM Хабаровск в уходящем году завоевал наибольшее количество дипломов в Международном смотре-конкурсе «Город, где хочется жить», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Хабаровск Сергей Кременский © ИА Красная Весна

Читайте также: Губернатор Камчатки намерен сделать столицу края городом, где хочется жить

Все в конкурсе участвовали более 30 городов. Хабаровск подал 48 заявок по 35 номинациям и получил 16 дипломов. Тем самым стал первым по количеству наград.

На втором месте — Санкт-Петербург, у северной столице девять дипломов, третье место между собой разделили Пермь и Вологда. У них по шесть наград.

В Хабаровске по два диплома получили управление образования, Индустриальный и Краснофлотский районы.

Также дипломами отмечены комитет Кировского района, ДМС, финансовый департамент и ряд управлений администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов, говоря об основных приоритетах в своей работе и деятельности правительства, отметил, что особое внимание будет уделено Петропавловску-Камчатскому — столица края должна стать городом, куда хочется возвращаться и где хочется жить.