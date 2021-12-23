23 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Владимир Марочкин, , 11:50 — REGNUM История первая

Юрий Петерсон, ансамбль «Пламя» Личный архив Владимира Марочкина

В начале осени 1975 года целая группа участников ВИА «Самоцветы» ушла от своего руководителя Юрия Маликова и создала ансамбль «Пламя». Поначалу музыканты «Пламени» исполняли песни других авторов, но к концу 1970-х руководитель ансамбля Сергей Березин стал сам выдавать хит за хитом. Многие из его песен были очень красивыми, например «Квадратный человек» на стихи Юрия Левитанского или песня про войну «Когда мужчины говорят» на стихи Владимира Бутенко. А в 1978 году Сергей Березин сочинил свой главный шедевр — песню на слова Лидии Козловой «Снег кружится».

Сергей Владимирович Березин рассказывал, что, придумав мелодию, отправился домой к поэту Михаилу Таничу. Но Михаил Исаевич был чем-то сильно занят, поэтому общаться с гостем пришлось его супруге Лидии Николаевне Козловой. Она взяла у Березина кассету с музыкальным материалом и пообещала музыканту, что Михаил Исаевич обязательно напишет текст песни. Однако до кассеты, принесенной руководителем «Пламени», у Танича руки так и не дошли, и тогда Лидия Николаевна, не желая нарушать данное ею обещание, сама написала стихи на принесенную мелодию.

Когда Березин в назначенный срок явился за песней, она протянула ему листок с текстом.

«Так случилось, что я сама сочинила эти стихи, — сказал Лидия Козлова. — Посмотрите! Не знаю, понравится вам или нет».

Березин пробежал глазами текст, положил листочек в карман и ушел, ничего не сказав.

«Ну, всё, полный провал!» — подумала Лидия Козлова. Это были не первые стихи, которые она сочинила, но увидев реакцию Березина, она сильно засомневалась в своих стихотворных способностях.

Но сомнения поэтессы оказались напрасны. Березину стихи понравились.

«Я прочитал текст и понял, что это — шедевр», — говорил Сергей Владимирович в интервью.

Но, как рассказывал солист ансамбля Юрий Петерсон, темп музыки в первоначальной версии был слишком быстрый, что, по мнению Юрия Леонидовича, расходилось с содержанием стихотворения Козловой, и он предложил немного замедлить композицию.

«Сережа, вспомни, как падает снег на землю, и сделай песню в таком же темпе и ритме. Тогда я спою её так, что мало никому не покажется», — сказал Петерсон, и Березин замедлил темп песни.

Юрий Левитанский.1995 Смирнов Вячеслав Анатольевич

«Впервые мы исполнили «Снег кружится», когда были на гастролях в Астрахани, — рассказывал Петерсон. — Я помню, как зал встал на уши. И с тех пор так бывало каждый раз, когда мы ее исполняли».

Станиславский утверждал, что великого артиста можно узнать по длительности паузы, которую тот будет держать в своем сценическом монологе. Однажды Юрий Петерсон поспорил с Березиным, что сможет целую минуту держать паузу в песне «Снег кружится». Березин не поверил, уверенно заявив, что такое невозможно. Но когда «Пламя» выступало на Новогодних концертах во Дворце спорта в Лужниках, Петерсон действительно ровно минуту держал паузу. На слове «Снег…» он замолк, поднял вверх руку и жестами стал показывать, как снег падает и кружится. И пока его рука медленно двигалась вниз, все четырнадцать тысяч человек, заполнившие Дворец спорта, смотрели на певца, затаив дыхание. Стаяла такая тишина, что казалось, можно было услышать, как где-то далеко идет поезд. И только когда певец запел дальше: «…кружится, летает и тает» — публика вновь вздохнула, улетая в свои мечтания с этой чарующей мелодией.

«Я угадал с этой песней, — говорил Юрий Петерсон автору этой статьи. — «Снег кружится» воздействует на людей каким-то совершенно необыкновенным, мистическим образом. Однажды ко мне подошел парень и рассказал, что когда он служил в Афгане, то, стоя в карауле, думал о том, как покончить жизнь самоубийством. И спасла его от этого шага песня «Снег кружится», зазвеневшая где-то.

Однажды мы плыли на теплоходе во Вьетнам, и после того, как я спел «Снег кружится», ко мне подошел человек и сказал, что он просидел восемь лет в тюряге, и эта песня спасла ему жизнь. Подробностей я не знаю. Он не рассказывал…»

История вторая. Приключения в аэропорту

Помнит ли читатель сцену из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», когда десятки пассажиров застряли в аэропорту, а до Нового года — три часа, и они не знают, где будут встречать праздник, дома или в полете?

Почти такая же история произошла с ВИА «Пламя», когда ансамбль отправился на гастроли по Северу и Дальнему Востоку нашей страны. Музыканты следовали на Камчатку, когда начался снегопад, и дальше лететь стало нельзя. В итоге самолет с музыкантами приземлился на полпути, в Магадане.

ВИА «Пламя» в 1977 году Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя»

«Ну, сидим, ждем погоды, — вспоминал Юрий Петерсон. — Скучно стало, и я пошел к таксистам, которые продали мне две бутылки водки. Выпили мы, закусили — и я задремал, сидя в аэропортовском кресле. Неожиданно ко мне подсела наша костюмерша Валя, блондинка с огромными глазами:

— Юрок, а когда мы отсюда улетим?

— Через сорок минут объявят посадку, и мы улетим, — ответил я, продолжая дремать.

А на улице буран, и о хорошей погоде можно было только мечтать. Но через сорок минут диктор вдруг объявляет: «Внимание! Пассажиры, следующие на Камчатку, приглашаются на посадку!»

Я не знаю, как это у меня получается. Я не знаю, откуда во мне это взялось. Но такие предсказания бывали не один раз, и те, кто со мной работал, такие прогнозы вкушали неоднократно. Более того, они, бывало, сами начинали требовать: «Юрок, а ты зарядил погоду?» А итог того приключения был позитивным: мы встретили Новый год в номере гостиницы на Камчатке, а не в аэропортовском зале ожидания…»

История третья. Приключение на перевале

В другой раз Нового года вообще могло не быть.

Как-то раз у «Пламени» был концерт на Домбае. Музыканты долетели на самолете до Минеральных вод, а остальную часть пути проделали на автобусе. По дороге водитель притормозил на одном из поворотов горного серпантина и указал на пропасть: «Четыре дня назад сюда автобус упал, 11 человек погибло».

Музыканты глянули вниз и ужаснулись — там лететь метров триста, наверное. А сосны, которые росли внизу, казались торчащими спичками.

«Отработали концерт, — рассказывал Юрий Петерсон, — собрались и утром заторопились в Минеральные воды, чтобы лететь в Москву, где у «Пламени» на следующий день было запланировано целых два концерта.

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Моё фирменное место в автобусе — первое с правой стороны. Все знали, что когда я там сижу, в дороге с нами ничего не случится.

Едва автобус поднялся по серпантину на самый верх, как перевал закрыли, потому что пошел снег. Водитель объявил, что дальше ехать нельзя. Но Березин сразу начал ругаться:

— Поехали! Мы опаздываем на концерт!

Водитель, как оказалось, тоже спешил домой:

— Ладно! Я буду двигаться, но потихонечку!

В общем, поехали. А на том повороте, где недавно упал автобус, местные джигиты, рыча моторами, делали попытки подняться на перевал. Но раз за разом у них ничего не получилось, в конце концов они развернулись и уехали обратно. Но пока они занимались «физкультурой», то укатали дорогу так, что она сделалась гладкой, как ледяной каток.

Мы начали спускаться, и вдруг нас потащило прямо к тому месту, откуда четыре дня назад грохнулся тот автобус. Мне никогда в жизни не было так страшно, и хотя я не особо трусливый, тут у меня возникло ощущение полнейшей безвозвратности. Водитель пытался как-то вывернуть автобус, но нас уже несло прямо в пропасть.

И тогда я громко сказал:

— Стоять!!!

Я вложил в это слово всю свою внутреннюю силу, и… автобус остановился.

Водитель некоторое время сидел, не двигаясь. Видимо, никак не мог отдышаться. Потом вновь взялся за руль, повернул правее, еще правее — и проехал опасное место. А так… костей бы не собрали.

ВИА Пламя. «Снег кружится». 2010 Цитата из видео «ВИА Пламя. Снег кружится. 2010» на YouTube

Вскоре автобус выехал с горного серпантина в долину. Огромные снежинки кружились за окном буквально в ритме нашей песни:

Снег кружится, летает и тает,

И позёмкою клубя,

Заметает зима, заметает

Всё, что было до тебя…»

***

Скоро Новый год, люди будут украшать ёлки, резать салаты, включать телевизор, чтобы в многотысячный раз смотреть «Иронию судьбы», а когда соберутся гости, то за праздничным столом обязательно будут петь «Снег кружится». Такой сейчас появился обычай: исполнять эту песню, собравшись с друзьями. Почему? Да потому что песня «Снег кружится» вовсе не про снег. Она про жизнь. Вернее, про ту жизненную ситуацию, которая происходит с данным человеком в тот момент, когда он слушает или поет «Снег кружится». Человек проецирует свои проблемы на эту песню и вдруг находит выход из самой сложной жизненной ситуации.

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