Москва, , 11:41 — REGNUM Финансовый рынок в России должен быть максимально прозрачным с точки зрения содержания услуг для потребителей. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Виктор Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Доверие потребителя должно быть осознанным. Он должен понимать те продукты, которые ему предлагают. При этом зачастую признавая розничного потребителя слабой стороной. И государство, и, что очень важно, сам рынок должны предоставить ему специальный механизм защиты», — заявил Чистюхин.

«Речь не может вестись только о формальном соблюдении законодательства. И с точки зрения содержания услуги, и с точки зрения вопросов этики потребитель должен быть максимально защищён», — указал он.