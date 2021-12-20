Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM С улиц Санкт-Петербурга за прошедшую неделю вывезли порядка 310 тыс. кубометров снега, это около 15,5 тыс. груженых самосвалов. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

В общей сложности за с начала зимнего сезона с улиц и дорог вывезли более 955 тыс. кубометров снега. Снег вывозят на специально оборудованные точки временного складирования, таких в городе шесть.

В связи с очередным похолоданием и осадками, в ходе которых выпало еще семь сантиметров снега, на ночные работы вышла часть дорожных служб, в том числе 1105 единиц специальной техники. А днём работу продолжают выполнять 1240 дворников. Чтобы сделать дороги Санкт-Петербурга более безопасными, в связи с образовавшейся гололедицей, их обрабатывают специальными противогололёдными материалами.

Напомним, накануне в Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности в связи с непогодой. Комитет по благоустройству просит автомобилистов и пешеходов быть осторожными и внимательными. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.