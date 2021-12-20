Багдад, 20 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главнокомандующего вооруженными силами Ирака генерал-майор Йяхья Расул раскрыл обстоятельства ракетного обстрела «зеленой зоны» в центре Багдада. В интервью информационному агентству Shafaq, Расул заявил, что целью атаки стало здание посольства США.

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«В направлении «зеленой зоны» были запущены две ракеты с площадки, расположенной недалеко от улицы Палестины и районов восточного Багдада. Первая ракета была сбита батареями ПВО C-RAM посольства США, а вторая упала в районе площади церемоний внутри «зелёной зоны», — цитирует агентство заявление официального представителя.

В официальном заявлении подчёркивается, что нападение не привело к человеческим жертвам. В результате попадания ракеты были повреждены две легковые машины и несколько зданий. Иракские спецслужбы продолжают искать нападавших, чтобы арестовать их и предать правосудию.

«Иракские службы безопасности полны решимости защищать посольства и миссии иностранных дипломатов», — подчеркнул генерал Йяхья Расул.