Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз» решили приостановить тренировки из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

Хоккей skeeze

Отмечается, что решение будет действовать как минимум до 26 декабря. При этом решение о возобновлении тренировок клубы примут совместно с руководством НХЛ и профсоюзом игроков.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла все матчи между командами из Канады и США. При этом руководство лиги приняло решение не останавливать сезон.

Читайте также: НХЛ перенесла все матчи между командами из Канады и США