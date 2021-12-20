Москва, , 11:39 — REGNUM За последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 27 022 случая. Об этом 20 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в стране зафиксировали 27 967 случаев заражения. Общее число заражений, по данным оперштаба, достигло 10 241 812.

Среди регионов РФ самый большой суточный прирост выявлен в Москве — 2630, Санкт-Петербурге — 1958 и Подмосковье — 1935. Кроме них в первую пятёрку входят Красноярский и Пермский края.