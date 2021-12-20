Старооскольский район, Белгородская область, 20 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Два ДТП с участием маршрутных автобусов произошли в Старооскольском городском округе Белгородской области 19 декабря. В авариях пострадали пять пассажиров общественного транспорта и четырёхлетний ребёнок, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Снежная дорога

Около 09:20 на 82 км автодороги Короча — Губкин — граница Курской области водитель «ГАЗели», двигавшейся по маршруту №120, не справился с управлением на снежной дороге, съехал на обочину, машина опрокинулась на бок. Различные телесные повреждения получили три пассажирки в возрасте 66, 49 и 37 лет, а также 37-летний мужчина.

На 5 км автодороги Незнамово — Роговатое приблизительно в 17:30 водитель Mercedes-Benz V250D также не учёл дорожные обстоятельства и наехал на стоящий на обочине ПАЗ-3205. От удара иномарка выскочила на встречную полосу, где столкнулась ещё и с ВАЗ-2120. В этой аварии травмы получили водитель ВАЗ, 18-летняя пассажирка автобуса, а также водитель Mercedes и его четырёхлетняя пассажирка.