Москва, , 11:38 — REGNUM В настоящее время высота снежных сугробов на базовой метеостанции ВДНХ в Москве достигла 25 сантиметров, и она на 10 см превышает норму. Об этом 20 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Сугробы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Зима наступает по всем фронтам и сугробы в Москве продолжают расти. В результате циклонической деятельности высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ к 09:00 20 декабря составила 25 см — это на 10 см больше нормы и соответствует климатическим показателям 10-го января», — говорится в его сообщении.

Также синоптик отметил, что рекордная высота сугробов для этого дня принадлежит 1919 и 1941 годам, когда они были высотой 34 см.

Кроме того, Тишковец уточнил, что на другой столичной метеостанции — Тушино, высота сугробов составляет 31 см, а в центре Москвы, на Балчуге, 24 см. При этом «чемпионами» по снегу в Московской области он назвал Павловский Посад (30 см) и Черусти (34 см).

«Рост снежного покрова продолжится и через неделю ожидается прибавка в 7−9 см», — заключил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 20 декабря, в столице России ожидается низкое атмосферное давление (733 мм рт. столба).