Кызыл, 20 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В летопись Тувы 2021 год войдёт, прежде всего, как год 100-летия со дня образования Тувинской Народной Республики. Об этом в своём послании к Верховному хуралу сказал глава региона Владислав Ховалыг.

Rtyva.ru Глава Тувы Владислав Ховалыг

«Мы с гордостью вспомнили этот особый период в истории Тувы и в целом ХХ век. Юбилей стал объединяющим началом для всех, кто считает Туву своей Родиной — независимо от возраста, национальности, профессии, социального статуса или религиозной принадлежности. Несмотря на введённые ограничения, удалось провести значимые общественные мероприятия — спортивные, культурные, научные. Многие наши земляки, отличившиеся в труде на благо родной республики, были удостоены различных наград, а более тысячи человек, прежде всего, ветеранов, по праву отмечены юбилейной медалью в честь 100-летия образования ТНР», — отметил Ховалыг.

Также он напомнил, что в 2021 году жители Тувы реализовали своё избирательное право на выборах депутатов Государственной думы, высшего должностного лица республики, а также на муниципальных выборах.

«В очередной раз избиратели Тувы подтвердили высокий уровень доверия президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, нашему земляку, министру обороны страны, Герою России Сергею Кужугетовичу Шойгу. Пользуясь случаем, хочу ещё раз выразить благодарность землякам за поддержку, которая была оказана мне, как кандидату на должность главы Тувы», — сказал Ховалыг.

Уходящий год, по мнению главы региона, в полной мере оправдал свое название — Год народных инициатив. Жители Тувы проявили большую активность, внесли более 100 тысяч предложений по улучшению жизни на местах, решению проблем, накопленных за многие годы. Большинство инициатив уже реализованы за счёт республиканского и муниципальных бюджетов, спонсорской помощи.

«Благодаря поддержке руководства страны, партии «Единая Россия» Тува получила дополнительно к нашим бюджетным возможностям 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволило нам оперативно решить немало вопросов, важных для жителей республики. Мы провели капитальный ремонт пострадавших от ураганных ветров объектов в Шагонаре и Чадане. Привели в порядок котельные, дороги, мосты, аварийные школы и больницы, решали вопросы электроосвещения в тех населённых пунктах, где его не было долгие годы. Обеспечили резервными мобильными дизель-генераторами 13 кожуунов. Обустроили 48 водозаборных скважин, работающих в круглосуточном режиме. Значительные средства мы дополнительно направили на завершение строительства и подключение к энергоснабжению домов для детей-сирот. Приобрели много коммунальной техники, чего давно не было в республике», — уточнил Владислав Ховалыг.

Кроме того, правительством принято постановление, которое предусматривает поэтапную реализацию Народной программы, составленной по наказам избирателей. Она должна стать «настольной книгой» для всех уровней и ветвей власти, полноценным инструментом и развития, и контроля. Реализация Народной программы станет стержневым направлением работы всех ветвей власти на период до 2024 года. Глава Тувы пригласил присоединиться к этой работе депутатов всех уровней.