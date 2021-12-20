Джакарта, , 11:37 — REGNUM Скоростной катер со 100 пассажирами перевернулся вблизи Малуку (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.

Катер Дарья Драй © ИА REGNUM

В результате инцидента погиб человек. Шесть человек находятся на лечении в больнице.

Скоростной катер накрыла высокая волна. Это привело к тому, что катер перевернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) сообщил, что число авиационных происшествий в Индонезии в 2021 году увеличилось.

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