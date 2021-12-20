Ереван, , 11:36 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4897 исследований на коронавирус, из которых 72 дали положительный результат. Об этом 20 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Всего в стране выявили 343 708 носителей коронавируса. Из них 328 799 справились с инфекцией, в том числе 364 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5513 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9396 пациентов с COVID-19, в том числе шесть — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6272 тестов на коронавирус 130 были с положительным результатом. 385 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли семь пациентов с COVID-19.