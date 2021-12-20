Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM Ритуальный жертвенный котёл времён скифов обнаружили поисковики в ходе экспедиции в Ростовской области. Поднимали артефакт с помощью археологов и сотрудников донского комитета по охране объектов культурного наследия.

Находка поисковика. За каждым артефактом — история сражений © Николай Хижняк

«На немецких позициях [нашли] вначале типичное немецкое железо, а потом появился «скиф». Вместе мы извлекли из земли ритуальный жертвенный котёл. Внутри его были обнаружены ещё более интересные бронзовые предметы, несущие в себе элементы звериного стиля. Возможно, это части ещё какого-то жертвенного предмета скифской или раннесарматской культуры», — пояснили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Поисковики пока ищут ответ на вопрос, как древние предметы могли попасть в немецкий батальонный опорный пункт. Предположительно, гитлеровцы занимались разграблением курганов и извлекли их из захоронения, но не успели вывезти. Или же это часть находок знаменитой германской экспедиции Миллера 1942 года, которая бесследно исчезла в 1943 году.