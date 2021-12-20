Приштина, Сербия, 20 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Министр образования Косово Арберие Нагавци 18 декабря пообещала, что найм ассистентов для детей с ограниченными возможностями будет приоритетом для правительства Альбина Курти.

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На своей странице в социальной сети Facebook Нагавци напомнила, что предложила меры по найму и обучению таких ассистентов еще в 2017 году, будучи депутатом парламента Косово.

К завершению текущей каденции правительства в 2024 году обещано трудоустроить 500 таких ассистентов. Их задачей будет помощь детям в обучении в школах. В настоящее время трудоустроено 86 таких ассистентов, еще 70 уже получили образование, но остаются безработными. Обеспечить им бюджетные средства в Косово намерены в 2022 году, который объявлен годом лиц с ограниченными возможностями.