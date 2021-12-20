Москва, , 11:35 — REGNUM Важнейшие условия правильного выбора искусственной новогодней ёлки — она не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасные для здоровья человека вещества, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Искусственная ёлка

Допускается лишь кратковременный слабовыраженный запах пластика. Едкий химический запах говорит о материалах, не соответствующих нормативам. Качественная ёлка изготовлена из огнеустойчивых материалов и обработана специальными составами, исключающими возгорание.

Ветки должны быть эластичными без острых краёв и надёжно закреплены на стволе. На этикетке новогодней ёлки указывается правила и эксплуатации, состав материала, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии.

ИА REGNUM сообщало, покупать натуральную новогоднюю ёлку следует только на официальном ёлочном базаре или в лесничестве.

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