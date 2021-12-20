Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Мать погибшего хоккеиста, который играл за нижнетагильский клуб Свердловской области «Спутник», добилась от больницы ежемесячного содержания. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел в январе 2016 года. Во время матча один из игроков хоккейного клуба «Спутник» получил травму. Парня доставили в больницу. Ему оказали неквалифицированную медицинскую помощь, в результате чего молодой человек скончался.

Мать хоккеиста обратилась в суд. Она просила взыскать с больницы 5 млн рублей в качестве морального ущерба, 1,5 млн рублей за потерю кормильца. Кроме того, женщина требовала назначить ей ежемесячную выплату в 55 558 рублей. Женщина утверждала, что сын ее полностью обеспечивал, так как она сама не работала.

Свердловский областной суд удовлетворил иск лишь частично. Женщина получит 2 501 931 рубль в качестве компенсации морального вреда. Ей также назначили ежемесячную выплату в размере 59 311 рублей. Выплата будет подвергаться индексироваться в соответствии с увеличением прожиточного минимума в Кемеровской области, где проживает женщина.