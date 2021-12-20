Махачкала, 20 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Дагестане школьникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ, дадут премию в размере 100 тыс. рублей. Распоряжение о премировании подписал 17 декабря глава правительства региона Абдулпатах Амирханов. В списке награжденных 53 человека, пишет «Молодежь Дагестана».

ЕГЭ

Кроме получивших по 100 баллов на государственных итоговых экзаменах, премии вручат победителям всероссийских олимпиад, а также педагогическим работникам, подготовившим призеров. Женежные средства на премирование поручено выделить из республиканского бюджета, общая сумма выплат превышает 5 млн рублей.

Премии получат также победители всероссийского конкурса «Большая перемена» и олимпиад по физике, истории и иностранному языку, в том числе школьники из городов Кизляр, Дербент, Махачкала, а также Хунзахского и Новолакского районов, пишет «Дагестанская правда».

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