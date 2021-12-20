Мадрид, 20 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. За первые три дня кампании по вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет привиты уже 5%. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

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Он также считает эту возрастную группу «приоритетной целью» в рамках общей кампании по вакцинации населения.

Санчес также отметил, что конференция по анализу прогресса шестой волны коронавируса состоится 22 декабря по видеосвязи.