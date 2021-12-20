Канберра, , 11:41 — REGNUM Последняя статистика по внешней торговле, опубликованная правительством Австралии, показывает, что несмотря на экономические санкции Пекина, Канберра сумела нарастить свой экспорт до рекордных 269 миллионов долларов США в уходящем 2021 году. Об этом 20 декабря сообщил новостной портал News.com.au.

Уголь tookapic

В прошлом году Китай ввел ряд запретов на австралийские экспортные товары, включая железную руду, вино, говядину, ячмень и даже лобстеров, чтобы вызвать «экономическую боль» после того, как премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к расследованию происхождения коронавируса. Запрет на импорт угля был введен китайскими властями в ноябре 2020 года, в результате чего Австралия потеряла 700 миллионов долларов США.

Однако статистика за последний квартал 2021 года показывает, что именно угольная отрасль Австралии стала драйвером роста объемов экспорт, чему также способствовало повышение цен в мире на энергоносители на фоне восстановления экономики.

Как пишут журналисты News.com.au, запрет Пекина покупать уголь у Канберры напрямую привел к тому, что китайские производители теперь вынуждены закупать его через посредников, что подстегивает рост цен.

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