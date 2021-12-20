Киев, 20 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В столице Украины Киеве националисты пытались сорвать выступление российского рэпера Василия Вакуленко (Баста), сообщает портал Obozrevatel.

spoilt.exile Украинские националисты

Националисты собрались у одного из киевских клубов, где выступал исполнитель. Несколько десятков человек стояли с плакатами «Нет московской экспансии на Украине», участники пикета жгли файеры.

В какой-то момент началась перепалка между поклонниками российского рэпера и протестующими. Зрители концерта заявляли, что «творчество вне политики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикалы при поддержке одного из депутатов Верховной рады Украины объявили «охоту» на российского артиста. Поводом стало выступление Басты в Крыму, который на Украине всё ещё считают своей территорией.

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