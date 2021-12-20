Ульяновск, , 11:31 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием иномарки, в которой находились трое детей. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным прокуратуры, 18 декабря при управлении Renault Sandero женщина-водитель врезалась в дерево возле одного из домов по улице Западная в Димитровграде. Правоохранители полагают, что женщина не справилась с управлением.

По данным СМИ, в больницу были доставлены трое детей. В ведомстве при этом уточняют, что у них не диагностированы травмы, но тем не менее городская прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ГИБДД Ульяновской области сообщают, что 18 и 19 декабря на территории региона выявлено 492 нарушения правил дорожного движения, в том числе за управление в пьяном виде задержаны 18 водителей, 12 автовладельцев привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.