Кабул, 20 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Сотрудник паспортного стола афганской провинции Пактика был арестован по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает агентство Bakhtar News.

Victor Арест

Уточняется, что Рахматулла Афган обвиняется в подделке документов за деньги жителям Пактики для получения паспортов.

Источник в управлении разведки Пактики сообщил изданию, что задержанный сотрудник признался в получении взяток и подделке документов.