Чита, , 11:30 — REGNUM На региональных дорогах Забайкалья зафиксировано 282 наледи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, таковы последствия наводнения, накрывшего край летом 2021 г.

Наводнение в Забайкалье ГУ МЧС по Забайкальскому краю

«Сейчас мы ведем работу по подсчету необходимого объема средств для их устранения. Думаю, проведем эту работу за счет статьи на текущее содержание региональных дорог. До нового года эту работу постараемся завершить», — уточнил вице-премьер правительства края Алексей Кошелев.

По его словам, причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — это следствие обильных осадков, выпавших в летний период.

Как сообщало ИА REGNUM, по причине значительного повышения уровня грунтовых вод под лёд ушли 115 домов 25 насеянных пунктов Забайкалья и 10 километров дорог.

В Сретенске из-за выхода грунтовых вод усугубилась ситуация в аварийном доме по улице Гагарина, 18.

«Дом признан аварийным с 2013 года. В здании три подъезда, отопление в нем печное. Дом окопан. Нет подъезда для водовозки. Большие машины с дровами не доезжают до нас. Все лето мы боролись с водой. Вода закончила бежать только в прошлое воскресенье. Тогда было — 28 градусов, вода перемёрзла, но появилась на первом этаже под полом в каждой квартире. В доме стоит невозможный мороз, здание всё лопнуло. Не знаем, как нам зимовать. Например, у меня два гаража, они оба затоплены. В квартирах температура около — 10 градусов», — сообщила жительница аварийного дома.

Из резервного фонда губернатора выделено на эти цели 16 миллионов рублей.

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