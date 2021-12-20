Москва, , 11:30 — REGNUM В Москве в 2022 году планируется завершить строительство семи станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщил журналистами глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство станции метро БКЛ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в следующем году планируется завершить строительство семи новых станций БКЛ. Речь идёт о станциях «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Кроме того, будут реконструированы ещё две станции — «Каширская и «Варшавская».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году открыли участок из десяти станций БКЛ метро Москвы. Всего в составе Большого кольца будет 31 станция.