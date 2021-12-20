Москва, 20 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Москве в 2022 году планируется завершить строительство семи станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщил журналистами глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро БКЛ

По его словам, в следующем году планируется завершить строительство семи новых станций БКЛ. Речь идёт о станциях «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Кроме того, будут реконструированы ещё две станции — «Каширская и «Варшавская».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году открыли участок из десяти станций БКЛ метро Москвы. Всего в составе Большого кольца будет 31 станция.