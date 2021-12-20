Баку, , 11:29 — REGNUM Военный вертолёт Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана потерпел крушение в ноябре из-за грубых нарушений, которые совершили пилоты. Об этом 20 декабря на брифинге сообщил первый заместитель генпрокурора республики Эльчин Мамедов.

Крушение вертолета (сс) pcgis

«Чёрный ящик» … вскрыли специалистами соответствующей компании-производителя с участием сотрудников Генпрокуратуры [Азербайджана] и Прокуратуры Чешской Республики. Данные от процесса подготовки к полету до момента аварии, в том числе звукозаписи, зафиксированные в связи с управлением, передали азербайджанской стороне», — сказал Мамедов.

По его словам, на основании полученных данных, были сделаны выводы, что пилоты не учли направление и скорость ветра во время посадки вертолёта.

Напомним крушение вертолёта в Азербайджане произошло днём 30 ноября. Это случилось во время учебных полётов с аэродрома Гарахейбат в Хызынском районе республики. В результате аварии погибли 14 человек, двое получили ранения.

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