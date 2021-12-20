Сидней, Австралия, , 11:32 — REGNUM Цены на бензин в Сиднее, наконец, начинают падать в преддверии Рождества и праздников. Цена за литр неэтилированного бензина в праздничные дни может упасть до 1,06 доллара США. Об этом 20 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что в настоящее время средняя цена на бензин в Сиднее находится на отметке 1,19 доллара США. За последние 15 дней она опустилась на 12%.

В то же время, чтобы заправить автомобиль по низкой цене, жителям Сиднея придется поездить по городу, поскольку разница между самой низкой и самой высокой ценой достигает 48%.

Ожидается, что во время рождественских выходных, цены упадут еще больше, но начнут расти с возобновлением спроса.