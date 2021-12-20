Москва, , 11:41 — REGNUM Две-три недели понадобится японским космическим туристам, вернувшимся с МКС, для восстановления физической формы. Сообщение об этом опубликовано 20 декабря в телеграм-канале Роскосмоса.

Ёдзо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава Roscosmos.ru

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано будут посещать бассейн, гулять и постепенно усиливать нагрузку на мышцы под наблюдением врачей. На орбите они провели 11 дней.

«Все операции прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее. Их реабилитация в ЦПК продлится от 14 до 21 суток», — отметили в Роскосмосе.

Как сообщало ИА REGNUM, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» с Маэдзавой, Хирано и космонавтом Александром Мисуркиным успешно приземлился в степи Казахстана утром 20 декабря.

Читайте также: Песня «Трава у дома» на японском сопровождала экипаж корабля «Союз МС-20»