Тбилиси, , 11:28 — REGNUM В ходе своего рабочего визита в Грузию, который пройдет 20 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян будет принимать участие в заседании межправительственной экономической комиссии. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Глава правительства Грузии (Ираклий Гарибашвили) примет армянского коллегу в администрации правительства наедине, после чего в 14:00 (13:00 мск) при сопредседательстве Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной экономической комиссии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в заседании указанной межправительственной комиссии будут принимать участие члены правительства Армении и Грузии, а, помимо них, главы соответствующих профильных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Азербайджан вернул в Армению 10 военнослужащих при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.