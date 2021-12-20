Канберра, , 11:29 — REGNUM На фоне новой волны обширного распространения коронавируса в Австралии 20 декабря премьер-министр страны Скотт Моррисон объявил о проведении экстренного заседания Национального кабинета министров 21 декабря, передает телеканал Nine News.

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Отмечается, что следующее заседание было запланировано на февраль, однако по причине чрезвычайности ситуации встреча глав штатов и территорий, а также представителей федерального кабинета министров состоится за считанные дни до Рождества.

На встрече будет обсуждаться, как штаты и территории справляются с ростом числа случаев коронавируса, связанных со штаммом «Омикрон».

Телеканал Nine News получил письмо, написанное Моррисоном руководителям штатов и территорий, в котором он настаивает на том, что жителям Австралии необходимо взять на себя ответственность за свое здоровье во время очередной волны пандемии. Глава федерального кабинета министров также призвал регионы не закрывать границы перед Рождеством, однако 19 декабря это успела сделать Западная Австралия.

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