Кабул, , 11:26 — REGNUM В Афганистане десятки семей ежедневно обращаются за помощью в управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями Герата, но, как заявляют официальные лица, у них нет средств, чтобы помочь голодающим. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

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«У нас много просителей, — сказал Саид Хабиб-ур-Рахман Рухани, директор управления по чрезвычайным ситуациям Герата. — Помощь управлению ограничена, и это связано с чрезвычайным положением. Когда происходит наводнение или иное стихийное бедствие, запускается процедура, по которой министерство предоставляет помощь».

В то же время, часть гуманитарной помощи Туркмении, прибывшей в страну несколько дней назад, была распределена среди 1000 малообеспеченных семей в городе Герат. В эту помощь входит набор овощей для каждой малообеспеченной семьи.

Те, кто получил помощь, говорят, что у них нет хлеба, и эти овощи нельзя есть на голодный желудок.

«Это не помощь, их едят с пищей или после еды, — сказал Ахмед, житель Герата. — Благосостояние народа находится на низком уровне».

Назанин, жительница Герата, говорит: «Нам надо платить за аренду жилья, нам нужна мука, нам нужно масло. Морковью сыт не будешь».

Тем временем в центре помощи собралось несколько бедных жителей Герата, чьи имена не значатся в списке помощи. Они говорят, что у них нет еды, и они пришли сюда из-за нужды, надеясь получить помощь.

«В нашей семье двадцать человек, и нет никакой работы», — рассказал Рузиддин, житель Герата.

Местная жительница Лейли говорит: «Я бедная вдова, у меня четверо детей, я не могу ничего купить, всё дорогого, работы нет, кругом царит горе».

В последние месяцы в связи с ростом безработицы, экономическими проблемами и сокращением международной помощи в афганской провинции Герат усилились голод и бедность, большое количество семей не имеют достаточно еды и остро нуждаются в немедленной помощи.