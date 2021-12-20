Тифарити, , 12:07 — REGNUM Подразделения Народно-освободительной армии Сахары (НОАС, она же — фронт ПОЛИСАРИО) совершили серию нападений на позиции вооружённых сил Марокко. Об этом сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на официальное заявление ПОЛИСАРИО.

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В сообщении говорится, что под обстрел попали объекты марокканской армии в районах Хауза, Аусерд и Махбес в Западной Сахаре.

«Подразделения НОАС совершили нападения на позиции марокканских оккупационных сил в районах Таркант, Рус-Арбиб, Каа, Лактитира (сектор Хауза), в то время как другие подразделения атаковали марокканские оккупационные силы в северных и южных районах Адим-Ум-Джлуда (сектор Аусерд)», — сообщили в Фронте ПОЛИСАРИО.

В НОАС отметили, что «продолжается сопротивление против марокканских оккупационных сил, которые несут значительные людские и материальные потери на линии разграничения».