Барселона, Испания, , 11:26 — REGNUM «Барселона» планирует расстаться с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно. Об этом 20 декабря сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, речь идёт о нападающем Люке де Йонге, полузащитнике Филиппе Коутиньо, защитнике Самуэле Юмтити и вратаре Нето. Новый главный тренер команды Хави хочет распрощаться с ними в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в первую очередь каталонский клуб будет искать способ расстаться с де Йонгом, арендованным у «Севильи». Если для него не найдётся новая команда, то «Барселона» выплатят неустойку «Севилье» за его досрочное возвращение.

С Коутиньо клуб хочет расстаться из-за его высокой зарплаты и игры, которая не вписывается в тактику команды.

Напомним, Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года.

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