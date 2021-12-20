Краснокамск, Пермский край, 20 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Пермском крае женщины 1986 и 1997 года рождения попались на попытке приобрести наркотики. Об этом сообщает краевой главк МВД.

stevepb Наркотики

По данным следствия, обе они состоят на учёте у нарколога. Их поймали в момент поиска ими тайника-закладки. Ранее старшая из женщин заказала в интернет-магазине вещество массой 1,1 грамма.

Ранее гражданки не были судимы. Уголовное дело в отношении них уже направлено в суд.