Ново-Огарево, Московская область, 20 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил 20 сентября сотрудников и ветеранов российских спецслужб с днём работника органов безопасности.

Путин

«Государство, наш народ делает всё необходимое для вашей продуктивной работы, для технического, оперативного, кадрового укрепления специальных служб», — заявил Путин.

По его словам, этот потенциал должен использоваться по максимуму, чтобы «уверенно решая все поставленные задачи».

«Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем ключевым направлениям, за которые отвечают ваши ведомства», — подчеркнул президент.