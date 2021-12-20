Элиста, 20 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Калмыкии введены дополнительные ограничительные меры в условиях пандемии. В период новогодних праздников решено усилить ковид-запреты. Об этом сообщается на сайте главы республики 20 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ Нового года — тигр

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В детских садах и школах Калмыкии новогодние утренники пройдут без привлечения аниматоров и фотографов. Запрещено совмещение разных классов и групп. Организаторам праздничных торжеств необходимо иметь сертификат о вакцинации.

Корпоративы в ресторанах, кафе, барах следует проводить только при заполняемости залов до 70% и соблюдении всех санитарных мер. Все зрелищные мероприятия и театральные представления разрешены также при заполняемости залов не более 70%. Посетители обязаны также предоставить медицинский документ.

COVID-сертификат необходим посетителям свадебных церемоний, библиотек, музеев и объектов культуры и других организаций.