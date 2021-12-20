Новосибирск, 20 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3560 пациентов, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 323 человека. На ИВЛ — 48 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделан 3 225 921 тест на коронавирус.