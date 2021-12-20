Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM С 1 января 2022 года изменяются размеры штрафов за отказ от приобретения проездного документа для проезда в пригородных поездах на территории Северо-Западного федерального округа. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Там напомнили, что, согласно федеральному закону, размер штрафа составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км. Поэтому сумма штрафа зависят от территориального расположения остановочного пункта или железнодорожной станции, субъекта Федерации, где обнаружен безбилетный пассажир.

С 1 января 2022 года размер штрафа за безбилетный проезд в обычных электричках составит:

— на территории Санкт-Петербурга — 1 075 рублей;

— на территории Ленинградской области — 1 390 рублей;

— на территории Новгородской области — 1 750 рублей;

— на территории Псковской области — 1 600 рублей;

— на территории Республики Карелии — 1 525 рублей;

— на территории Мурманской области — 1 340 рублей;

— на территории Вологодской области — 1 300 рублей.

С 1 января 2022 года размер штрафа за безбилетный проезд в электропоездах «Ласточка» (без предоставления места) составит:

— на территории Санкт-Петербурга — 1 250 рублей;

— на территории Ленинградской области — 1 580 рублей;

— на территории Новгородской области — 1 800 рублей;

С 1 января 2022 года размер штрафа для безбилетников в электропоездах «Ласточка» (с предоставлением места) составит:

— на территории Санкт-Петербурга — 1 250 рублей;

— на территории Ленинградской области — 1 580 рублей;

— на территории Новгородской области — 1 900 рублей;

С 1 января 2022 года размер штрафа за безбилетный проезд в электропоездах категории «Комфорт» составит:

— на территории Санкт-Петербурга — 1 100 рублей;

— на территории Ленинградской области — 1 450 рублей;

Как пояснили в «СЗППК», штраф взимается в случае отказа от приобретения билета и уплаты сбора за оформление проездного документа непосредственно в поезде. В этом случае после составления акта безбилетный гражданин удаляется из поезда на ближайшей железнодорожной станции или остановочном пункте.