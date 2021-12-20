Москва, 20 декабря 2021, 11:21 — REGNUM Центральный банк России рекомендовал кредитным учреждениям разработать планы восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ). Материалы, дающие ответы на все вопросы банков по данной теме, опубликованы на сейте регулятора.
ЦБ изложил свое видение вопросов, связанных с содержанием информации о стресс-сценариях, мероприятиях ПВФУ, индикаторах их реализации и особенностях планирования банками глубиной стресса и др.
Также Банк России в своих рекомендациях знакомит кредитные организации с примерами и разработками ПВФУ, опираясь на лучшие международные практики.
ИА REGNUM ранее сообщало, лидером рейтинга самых надежных банков России стал Сбер, его назвали 64% жителей России.
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