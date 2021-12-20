Москва, 20 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Центральный банк России рекомендовал кредитным учреждениям разработать планы восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ). Материалы, дающие ответы на все вопросы банков по данной теме, опубликованы на сейте регулятора.

Банк России Монета с изображением здания Центробанка РФ

ЦБ изложил свое видение вопросов, связанных с содержанием информации о стресс-сценариях, мероприятиях ПВФУ, индикаторах их реализации и особенностях планирования банками глубиной стресса и др.

Также Банк России в своих рекомендациях знакомит кредитные организации с примерами и разработками ПВФУ, опираясь на лучшие международные практики.

ИА REGNUM ранее сообщало, лидером рейтинга самых надежных банков России стал Сбер, его назвали 64% жителей России.

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