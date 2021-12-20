В РАНХиГС оценили, насколько стабильным выглядит мировой рынок нефти
Москва, 20 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. На мировом рынке нефти наметилось скорое завершение фазы накопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.
«Ряд биржевых трейдеров и аналитиков склоняются к тому, что недавнее снижение стоимости сырья было повторением фазы накопления, которая, как показывает динамика котировок, близка к завершению, — сказала Сафонова. — Рынок черного золота демонстрирует стабильность, а поддержка странами ОПЕК+ принятых ранее решений обеспечивает такой коридор ценообразования на нефтяное сырье, который позволяет компенсировать выпавшие доходы от реализации углеводородов в коронавирусном 2020 году».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее будущее цен на нефть в 2022 году связали с вероятностью повторения энергетического кризиса в Европе.