Москва, 20 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. На мировом рынке нефти наметилось скорое завершение фазы накопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

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«Ряд биржевых трейдеров и аналитиков склоняются к тому, что недавнее снижение стоимости сырья было повторением фазы накопления, которая, как показывает динамика котировок, близка к завершению, — сказала Сафонова. — Рынок черного золота демонстрирует стабильность, а поддержка странами ОПЕК+ принятых ранее решений обеспечивает такой коридор ценообразования на нефтяное сырье, который позволяет компенсировать выпавшие доходы от реализации углеводородов в коронавирусном 2020 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее будущее цен на нефть в 2022 году связали с вероятностью повторения энергетического кризиса в Европе.