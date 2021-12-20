Архангельск, , 11:20 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 58-летней женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

Убийца Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США

Убийство было совершено в ночь на 18 декабря в деревне Кузьминская Няндомского района. Трое вооруженных преступников ворвались в дом предпринимателя и устроили там перестрелку. Жена хозяина дома получила смертельное ранение.

Позже по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин — жители Московской и Саратовской областей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

По данным источника в правоохранительных органах, убитая была женой крупного предпринимателя.

Как сообщало ИА REGNUM, тела пяти человек найдены в жилом доме к югу от Берлина.