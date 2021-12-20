Москва, 20 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В 2020 году большинство аналитиков, давая прогнозы о том, какой рост покажет российская экономика в 2021 году, ошиблись, так как недооценили масштабы произошедших изменений. Об этом 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал надежды Минэкономразвития РФ на то, что по итогам 2021 года рост ВВП РФ будет выше прогнозного и достигнет не менее 4,3%.

Peggy Marco Рост экономики

«В первую очередь сказался эффект базы — низких значений прошлого года, и в этом плане рост можно считать восстановительным, — сказал Хестанов. — Во-вторых, среднегодовые цены на нефть и газ оказались существенно выше тех значений, которые закладывались в предыдущие прогнозы. Особенно это заметно на примере ключевого для нас европейского рынка, который показал космические рекорды цен и, соответственно, увеличил экспортную выручку РФ. Так что можно констатировать, что большинство аналитиков в прошлом году ошиблись в своих прогнозах, недооценив масштабы изменений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост российского ВВП продолжает оставаться восстановительным.