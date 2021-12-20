Москва, 20 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В этом году консультации с Соединёнными Штатами по связанным с визами вопросам уже не состоятся. Об этом 20 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Я думаю, что это уже невозможно, с учётом того, что сегодня 20 декабря, а никаких признаков готовности США хотя бы минимально скорректировать позицию по ключевым вопросам, о которых мы неоднократно говорили, нет. Все, что имеет место, это некая косметика, такое украшательство своей собственной позиции, мы это… именно так и расцениваем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Рябков не исключил, что российско-американские консультации по связанным с визами вопросам могут пройти уже в следующем году.

«Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет (по консультациям с США по поводу виз)», — пояснил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент Соединенные Штаты еще не дали ответ на предложения России по гарантиям безопасности.