Сеул, 20 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 3,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Kenny J Lee Южная Корея

По сравнению с прогнозом, сделанным в июне текущего года, показатель вырос на 0,1%.

Отметим, что по прогнозу Международного валютного фонда темпы экономического роста Южной Кореи в следующем году составят 3,3%, а по прогнозам Банка Кореи и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 3%.

В министерстве предполагают, что показатели экспорта и частных расходов продолжат расти несмотря на экономическую неопределенность.

Ожидается, что частные расходы в 2022 году вырастут на 3,8%, экспорт — на 2%, инфляция составит 2,2%.