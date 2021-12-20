Новосибирск, 20 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 декабря, за минувшие сутки было выявлено 378 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 382 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 64, 74 и 89 лет и женщины в возрасте 76, 73, 62, 40 лет, две женщины в возрасте 84 лет и две женщины в возрасте 70 лет. Всего в регионе умерли 4082 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 90 546 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 124 детей; 60 953 пациента полностью выздоровели (+156 за сутки).