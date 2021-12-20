Тегеран, , 11:17 — REGNUM Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана начали в 20 декабря пятидневные военные учения «Великий пророк 17» на побережье Персидского залива, сообщает IRNA.

КСИР

По данным агентства, в маневрах принимают участие сухопутные, военно-морские и воздушные силы КСИР и часть ополчения «Басидж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в территориальных водах Исламской Республики Иран в Ормузском проливе прошли совместные учения военно-морских сил Ирана и Омана.

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