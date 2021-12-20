Москва, , 11:17 — REGNUM Когда речь идет о том, какими будут цены на нефть в 2022 году, следует учитывать вероятность обострения энергетического кризиса в Европе и политику ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

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«При прогнозировании стоимости нефти важно учесть вероятность нового обострения энергетического кризиса в Европе на фоне холодной зимы и последние решения ФРС США в области монетарной политики, которые могут вернуть инвесторам аппетит к рисковым активам, — сказала Сафонова. — Многие крупные игроки предпочтут воздержаться от распродажи ресурсов. Не следует сбрасывать со счетов и позитивные ожидания, связанные с «рождественским ралли», которое может усилить давление на нефтяные котировки в сторону повышения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, может ли нефть марки Brent подорожать до 100 долларов.

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