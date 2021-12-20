Уфа, , 11:23 — REGNUM Проверки предприятий по соблюдению санитарных правил в части обязательной вакцинации сотрудников от COVID-19 начал Роспотребнадзор Башкирии. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора республики Анна Казак на оперативном совещании в правительстве региона.

Работники кафе в масках Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Уже на этой неделе запланировано 40 выходов на предприятия. Выходы на объекты будут продолжаться и в новогодние праздники», — сообщила Казак.

Ранее сообщалось о том, что с 18 декабря некоторым предприятиям по решению главного санитарного врача республики дали право отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.